Luk ned for privatlivet, og skab plads til arbejdsglæden

Du er sikkert ofte stødt på formuleringen ‘det grænseløse arbejdsliv’, når vi taler om, hvordan det er blevet helt almindeligt at modtage og besvare arbejdsrelaterede mails på alle tider af døgnet eller lige hurtigt at snuppe en telefonsamtale med chefen midt i madlavningen. Men har du tænkt over, at dit privatliv samtidig har sneget sig mere og mere ind i dit arbejdsliv?

Pia Hauge er ledelsesrådgiver med særlig viden om, hvordan vores hjerner præsterer bedst i et digitalt arbejdsliv. Hun kalder helt enkelt fænomenet ‘det grænseløse privatliv’. Som konsulent i virksomheder, hvor stress og en udbredt fornemmelse af at have alt for travlt ofte er årsagen til, at hun bliver hidkaldt, sætter hun gerne emnet på dagsordenen.

»Det er blevet en selvfølge, at vi er tilgængelige; ikke kun for vores chefer og kolleger i fritiden, men også for vores partnere, børn, venner, veninder, forældre, svigerforældre osv. i arbejdstiden. Jeg tror ikke, at folk er opmærksomme på, hvor meget tid af deres arbejdsdag, der går med for eksempel at koordinere, hvem der kan køre til sønnens fodboldstævne i weekenden, eller hvad veninden skal have i fødselsdagsgave«.