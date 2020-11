Brostrøm: »Det her studie kan man ikke konkludere noget sikkert på«

Det nye danske studie om effekten af mundbind i det offentlige rum kommer ikke til at ændre på Sundhedsstyrelsens anbefaling af brugen. Det understreger direktør Søren Brostrøm.

»Vi har som alle glædet os til at læse studiet. Forskerne skal roses for at offentliggøre det, selv om man ikke kan konkludere noget endegyldigt på deres studie. Desværre. Det er ærgerligt. Det tyder på, at effekten er på 15-20 procent for at beskytte sig selv ved brug af mundbind, det anslår de, men de siger også ærligt, at de ikke kan vise det med statistisk sikkerhed«.

Får det store danske studie så nogen konsekvenser for jeres maskeanbefalinger?