Yderligere 1.297 coronatilfælde er registreret det seneste døgn

Der er registreret yderligere 1.297 tilfælde af coronasmitte i Danmark, viser den daglige opdatering fra Statens Serum Institut torsdag. Det er det tredjehøjeste antal tilfælde, som Statens Serum Institut har registreret i sine daglige opdateringer. Men man skal have for øje, at der i foråret ikke blev testet nær så mange personer som i efteråret.

Samtidig justerer Statens Serum Institut løbende, hvor mange der er smittet på de bestemte datoer, når de bliver klogere på, hvornår en personer er blevet smittet.

Der er foretaget 79.304 yderligere prøver siden seneste opdatering. I alt viser den løbende opdatering, at der er blevet foretaget 3,2 millioner test for corona i Danmark. Positivprocenten har de seneste fire dage ligget på mellem 1,5 og 1,7 procent. I otte dage inden lå den under 1,5 procent.

Derfor skal vi være opmærksomme på de daglige smittetal, selv om udviklingen stadig ser stabil ud, vurderer Svend Ellermann-Eriksen, ledende overlæge på afdelingen for klinisk mikrobiologi på Aarhus Universitetshospital.

»Lige nu ser det ud til, at vi ligger på et stabilt, men højt niveau. Det antal nye smittede svinger jo lidt op og ned, men ligger lidt over de 1.000«.

»Vi skal være meget opmærksom på, om det begynder at stikke af. For vi ligger lidt højt«, siger Svend Ellermann-Eriksen.

Den daglige opdatering torsdag viser desuden, at der er 255 indlagte med corona. Det er syv mere, end opdateringen viste onsdag. De to foregående dage var der ellers et fald i antal indlagte på 19 patienter.

Trods stigningen i det samlede antal indlagte, er antallet af personer indlagt på intensivafdelinger faldet med to, og antallet af personer i respirator er faldet med fem. Også antal indlagte ser ud til at være stabilt, vurderer Svend Ellermann-Eriksen.

»Det ser ud til at være nogenlunde stabiliseret på det niveau, vi har nu. Det er et udtryk for, at vi har en nogenlunde stabil smittespredning også. Men der er en risiko for, at det kan køre op, hvis en større del af den ældre befolkning bliver smittet«, siger han.

Yderligere tre er døde.

