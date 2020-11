Samsø topper overraskende smitteliste: Stabil epidemi viser bekymrende sprækker, hvor vi skal være mest opmærksom

For præcis to måneder siden skrev statsminister Mette Frederiksen (S) med udsigt til markant flere smittede, at »situationen med corona er stadig meget alvorlig«.

»Det er nu, vi skal stå sammen igen: Sammen om at gøre en indsats. Sammen om at knække kurven. Sammen om at passe på de ældre og udsatte i Danmark«.

Siden er det ikke lykkedes at beskytte vores ældre. For selvom de ugentlige coronaopdateringer fra Statens Serum Institut viser et kontakttal på 1,0, som betyder, at epidemien lige nu er stabil, men stabiliseret på et højt antal dagligt nysmittede, så viser tallene én alarmerende udvikling, der kan komme til at præge de kommende uger.