Planen er klar, nu mangler de godkendte vacciner bare: Se hvem, der får vacciner først

De flere forskellige vacciner, der i løbet af 2021 løbende bliver godkendt af de europæiske lægemiddelmyndigheder, vil formentlig være med til at løsne det kvælende bånd fra coronapandemien. Så hverdag, frihed og håndtryk igen kan vende tilbage.

Det er budskabet, da regeringen på et pressemøde torsdag aften præsenterer planen for, hvordan de kommende vacciner skal tilbydes borgerne, selvom det endnu er ukendt, hvor mange vacciner, der godkendes. Og hvornår.

Det understreges, at vaccination vil være frivilligt og gratis, ligesom vaccinerne kun vil blive tilbudt til de befolkningsgrupper, som vaccinerne ender med at blive godkendt til.

FAKTA Prioritering af vaccinerne Ingen lande får nok vacciner med det samme til at vaccinere alle dem, der måtte ønske en vaccine. Derfor er der udarbejdet en prioriteret liste. Ændringer kan dog forekomme. Fase 1A, målrettet central vaccination: Udvalgte personer i øget risiko for særligt alvorligt covid-forløb

Udvalgte ansatte i sundheds- og ældre- og dele af socialvæsenet, som er særligt udsat for smitte, varetager kritiske funktioner. Fase 1B, udvidet centraliseret vaccination: Øvrige personer i øget risiko

Øvrig personale

Evt personale i udvalgte samfundskritiske funktioner Fase 2A, Målrettet decentraliseret vaccination: Løbende, styret vaccination af resten af befolkningen, fx efter alder Fase 2B, Udvidet decentraliseret vaccination Efterspørgsel Kilde: Sundhedsstyrelsen Vis mere

»Det bliver en game changer. Vi får et afgørende våben mod covid-19, vi ikke hidtil har haft«, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Alle borgere i dronningeriget vil på sigt blive tilbudt vaccine gratis, når de er godkendte.

»Vi får ikke vacciner til alle på samme tid. Der vil komme forsyninger løbende. Vi arbejder med scenarier på 100.000 og 200.000 vacciner, der kommer«, siger ministeren.

Der er indgået aftale med fem vaccineproducenter, og den danske stats har indgået aftale om at få vacciner nok til 15 millioner mennesker.

»Vi spiller på flere heste samtidig, så vi er sikre på, at alle kan få en vaccine. Og alle vacciner kommer ikke samtidig og nogle vil have bump på vej i godkendelsesprocessen«, siger Magnus Heunicke.

Han forventer, at de første leverancer vil kunne blive leveret i slutningen af december i de mest optimistiske scenarier.

»Vaccinen den er på vej«, siger Magnus Heunicke.

Ministeren understreger også, at vaccine ikke kun handler om dem, der er mest udsat.

»Det beskytter ikke kun dig selv. Det beskytter også dine medmennesker, så den her sygdom forsvinder fra vores samfund«, siger sundhedsminister Magnus Heunicke.

Fakta Hovedtræk i Danmarks vaccinationsplan Målet er, at vaccinerne straks rulles ud til befolkningen, så snart de er leveret og godkendt af lægemiddelmyndighederne.

Udrulning vil være faseopdelt, hvor personer i øget risiko samt frontpersonale på sundheds- og ældreområdet får tilbudt vaccination først. Derpå følger den øvrige befolkning.

Der vil blive etableret en online løsning til booking af vaccination.

Der etableres regionale vaccinationscentre.

Information om de godkendte vacciner og muligheden for at blive vaccineret vil løbende blive gjort tilgængelige for borgerne. Kilde: Sundhedsstyrelsen Vis mere

Lægemiddelstyrelsens direktør fortæller, at det er en enorm forskningsindsats, der er foregået globalt på utrolig kort tid. Normalt tager det op til 10 år at udvikle en vaccine, her kommer de under et år efter, at virus blev opdaget.

»Det er er lægemiddelforskningens svar på månelandingen«, siger Thomas Senderovitz direktør i Lægemiddelstyrelsen.

Udsatte først

Det primære formålet med den danske vaccineindsats bliver ifølge planen, som regeringen og sundhedsmyndighederne præsenterer, at minimere død og alvorlig sygdom som følge af covid-19. Derfor tilbydes vaccinen først til ældre, beboere på plejehjem, personer i øget risiko, udvalgte patienter, der er indlagt eller i særlige ambulante forløb.

Vaccinen vil også blive tilbudt til ansatte i nøglepositioner, i sundheds- og ældresektoren, særlige dele af det sociale område, hvor den ansatte har mange nære borgerkontakter.

Derudover skal vaccinen på sigt, i takt med at den danske stat får kørt større mængder vaccinedoser ind over landets grænser, være med til at beskytte mod smittespredning generelt, så smittetrykket holdes nede og epidemien aftager.

Til slut vil vaccinen blive tilbudt både til unge, unge voksne og voksne borgere uden for risikogrupperne samt folk i udsatte erhverv, så der kan blive lagt en dæmper på epidemien.