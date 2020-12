Moderna lover mindst 100 millioner doser i begyndelsen af 2021

Moderna forventer at have mellem 100 millioner og 125 millioner doser af sin eksperimentelle covid-19-vaccine til rådighed på verdensplan i første kvartal af 2021. Det oplyser det amerikanske bioteknologiselskab torsdag.

Moderna oplyser videre, at mellem 85 millioner og 100 millioner doser vil være tilgængelige i USA og mellem 15 millioner og 25 millioner uden for landet. Doserne i første kvartal er en del af de mellem 500 millioner og op til 1 milliard doser, som selskabet forventer at fremstille globalt i 2021, oplyser Moderna.

Resultater fra et studie i den tidlige fase viser, at vaccinen mRNA-1273 kan give immunitet mod coronavirus i op til tre måneder. I en artikel i lægetidsskriftet New England Journal skriver forskere fra USA’s Institut for Allergi og Infektionssygdomme (NIAID), at antistofferne aftager langsomt over tid, men at niveauet af antistoffer fortsat er højt hos alle testpersoner tre måneder efter vaccinationen. Direktør for NIAID, Anthony Fauci, og andre eksperter fortæller, at immunsystemet vil huske virussen og begynde at producere nye antistoffer, hvis man skulle blive smittet igen senere.

Pfizer har forsyningsproblemer

Modernas vaccinekandidat har i et tidligere studie vist en effektivitet på næsten 95 procent. Moderna har ansøgt om en betinget godkendelse af sin vaccine. I den forbindelse vil det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) komme med en afgørelse senest 12. januar.

Tidligere torsdag oplyste det amerikanske medicinalselskab Pfizer, der onsdag blev det første selskab til at få en coronavaccine godkendt i den vestlige verden, at selskabet har halveret sit mål for leverancer af vaccinedoser i 2020. Pfizer har udviklet vaccinen sammen med tyske Biontech. Selskaberne havde oprindeligt håbet på at kunne levere 100 millioner doser på globalt plan i 2020. I stedet er det nu planen at sende 50 millioner doser ud. Vaccinen skal gives to gange til hver patient for at beskytte mod coronavirus.

ritzau