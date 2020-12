Knap hver tredje i ny måling: I orden at chefen kan kræve, at ansatte er vaccineret

Normalt er de ansattes helbredsoplysninger noget, arbejdsgiveren ikke må stikke snuden i. Men når det gælder en vaccination mod coronavirus, er danskerne mere åbne over for at gøre en undtagelse. 29 procent svarer i en ny måling fra Megafon, at de er helt eller overvejende enige i, at arbejdsgivere bør kunne kræve, at deres medarbejdere modtager en coronavaccination, når vaccinen er godkendt. Imod er 57 procent, som er helt eller overvejende uenige.

Hos Dansk Industri er det ikke kun et teoretisk spørgsmål. Det forklarer Søren Dupont Dall, som er personalejuridisk chef. Han påpeger, at der er brancher, hvor man må forholde sig til, om sådan et krav kan være nødvendigt.

»Der er brancher, hvor arbejdsgiveren må kunne sige, at der er en forventning til medarbejderen om, at man lader sig vaccinere, og hvor det kan være et krav for en fortsat ansættelse«, siger Søren Dupont Dall og giver som eksempel, at enkelte flyselskaber har meldt ud, at man vil kræve, at passagerer er vaccineret, og hvor det derfor kan give mening, at det samme kræves af personalet.