Indlagte med corona ser ud til at være mindre alvorligt syge

De indlagte med covid-19 ser ikke ud til at være lige så alvorligt syge som i foråret. Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Sektionsleder Agnethe Vale Nielsen peger på, at der nu er færre indlagte på landets intensivafdelinger end i foråret, hvor epidemien toppede.

»Det tyder på, at de indlagte patienter er mindre alvorligt syge end i foråret«, mener hun.

Mandag er der 429 indlagt med covid-19 på hospitalerne i Danmark. Heraf ligger 61 på intensiv.

Da det toppede i foråret, var omkring 540 smittede indlagte. Af dem lå omkring 140 på landets intensivafdelinger.

Man glemmer nuancen

Christian Wamberg, overlæge på intensivafdelingen på Bispebjerg Hospital, medgiver, at det ser ud til, at de indlagte er mindre alvorligt syge.

Der mangler dog nuancerne, hvis man kun kigger på antallet af indlagte på intensivafdelinger, mener han.

»Hvis man kigger på de rå tal, kan man regne ud, at der ikke er lige så mange af de indlagte patienter, som kommer på intensiv. Umiddelbart ser det derfor ud til, at de ikke er så syge«.

»Men man glemmer nuancen. Det er ikke nødvendigvis de samme patienter, der indlægges her i efteråret som i foråret«, siger han.

Overlægen peger på, at man var mere syg, når man kom på sygehuset i foråret end her i efteråret.

Flere end 800 sengepladser skal være klar

Der er planlagt med, at der skal være mere end 800 sengepladser klar til patienter med covid-19 i Danmark.

Derudover skal der være 300 pladser klar på landets intensivafdelinger, hvis behovet opstår.

Ifølge Agnethe Vale Nielsen er Sundhedsstyrelsen i tæt kontakt med regionerne for at sikre, at der er den fornødne kapacitet.

Uanset hvordan epidemien udvikler sig. Alle regionerne har nemlig planer for at sikre kapaciteten. Også ved et stigende smittetryk.

»Vi ved, at personalet løber rigtig stærkt for at undersøge og behandle både patienter med covid-19 og alle de andre patienter med behov for en indsats«, siger hun i pressemeddelelsen.

ritzau