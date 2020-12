Gratis mundbind hjælper økonomisk pressede familier

Mødrehjælpen er i disse dage i gang med at gøre klar til at uddele julepakker og julehjælp, der skal støtte nogle af landets sårbare forældre og børn.

Smittetallene, der buldrer i vejret, og krav flere og flere steder om at bære mundbind rammer os alle. Men for nogle er pandemien særlig svær og en økonomisk belastning. Det har fået Politiken til at donere 1.800 genanvendelige stofmundbind til Mødrehjælpen, som skal uddeles til organisationens brugere.

»Mange af familierne, som opsøger os, er økonomisk hårdt spændt for. Og pandemien har skabt et øget pres, for selv om man selvfølgelig skal prioritere at købe mundbind, er det noget, der belaster økonomien for de fleste af dem, vi rådgiver«, siger socialrådgiver Hanne Zimling, der er tilknyttet en specialindsats rettet mod voldsramte børn og voksne. Hun tilføjer: