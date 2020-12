Antallet af nye smittede falder og er tilbage under 3.000 for de seneste 24 timer

Der er registreret yderligere 2992 smittede med covid-19 i Danmark. Det viser den daglige opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI).

Det er blot anden gang de seneste seks dage, at der er registreret færre end 3000 nye smittede i Danmark.

Siden den seneste opgørelse er der kommet svar på 89.786 coronatest. Af dem har 3,33 procent været positive for covid-19.

Det er en smule under niveauet mandag. Her var blev der fundet 3337 smittede, hvilket var rekordhøjt. Det var 3,50 procent af testsvarene.

At smittetallet nu er under 3000 igen tyder på en stabilisering i epidemien.

Det vurderer Henrik Nielsen, professor og overlæge på Aalborg Universitetshospital.

»Der er en stabilisering af smittetallene omkring de 3000, hvor det de seneste dage har været lidt højere. Så der er en lille opbremsning i positive smittetilfælde. Men det er stadigvæk højt, og der er stadig vækst i epidemien«, siger Henrik Nielsen.

Han hæfter sig ved, at der det seneste døgn har været 102 nye indlæggelser, der giver et ’stort indlæggelsespres’.

Antallet af indlagte stiger dog blot med 10 til 439. Det skyldes, at der også er sket udskrivelser.

Af de indlagte ligger 68 på intensivafdelinger, og 39 er tilkoblet en respirator. Mandag var tallene henholdsvis 61 og 34.

Høje smittetal både i øst og vest

Antallet af indlagte coronasmittede på de danske hospitaler er det højeste siden starten af april. 1. april var 535 indlagt med coronavirus, hvilket er det hidtil højeste antal hidtil.

Flere medier erfarer tirsdag, at den delvise nedlukning af landet bliver spredt ud til hele landet, og det giver god mening op til jul ifølge Henrik Nielsen.

»Efterhånden er smittetallene høje i rigtig mange kommuner både i øst og vest«.

»For at kunne kommunikere ensartet nationalt og for måske også at tage højde for, at der om en uges tid sker store bevægelser af befolkningen mellem kommunerne, så er det mere enkelt og håndterbart at sige, at der gælder ens regler for alle«, siger Henrik Nielsen.

De daglige smittetal kan ikke sammenlignes direkte med dem i foråret. Her blev langt færre personer testet for covid-19.

SSI har tidligere anslået, at der ville have været 3600-3700 daglige tilfælde, hvis man dengang havde kunnet teste 80.000 om dagen.

Siden weekenden har det også været muligt at få en gratis lyntest for covid-19 hos Falcks teststeder. Disse tal indgår ikke i SSI’s opgørelse.

Mandag fandt Falck 286 smittede personer. Lyntestene er dog ikke lige så præcis som de pcr-test, der bruges i sundhedsvæsenet.

Yderligere 11 danskere smittet med covid-19 er afgået ved døden. Det bringer det samlede antal op på 961.

ritzau