Region Hovedstaden sprænger skalaen for senge til covid-patienter

Knap tre uger inde i en meget lang vinter er Region Hovedstaden allerede nu tvunget til at udvide sin skala for, hvor mange covid-patienter hospitalerne skal være i stand til at modtage.

De seneste døgns udvikling i antal indlagte har været så dramatisk, at regionen er sprunget direkte fra trin 2 til det øverste trin 4, hvor der skal være plads til op til 360 isolationspatienter med covid-19 på regionens hårdt pressede hospitaler.

Men det kan hurtigt vise sig ikke at være nok, sådan som epidemien udvikler sig i øjeblikket. Derfor forbereder regionen sig nu på at skabe et helt nyt femte trin, hvor der vil være plads til 100 patienter ekstra – altså 460 senge til covid-patienter.