Alzheimerforeningen: Vi risikerer at spilde både tid og vacciner, hvis ikke vi har sikret samtykke på forhånd

Når vaccinationsindsatssen mod covid-19 går i gang om meget kort tid, skal samtykken fra sårbare plejehjemsbeboere være på plads. Ellers kan det resultere i spild af både tid og vacciner, mener Nis Peter Nissen, der er direktør i Alzheimerforeningen.

Det bliver ganske frivilligt, om man vil tage i mod tilbuddet om vaccine, men blandt beboerne på landets mange plejecentre, vil der være mennesker, for hvem det ikke er muligt selv at give informeret samtykke - såkaldt varigt inhabile. Her kan en pårørende eller værge i stedet kan give stedfortrædende samtykke.

»Myndighederne og kommunerne bør sørge for, at der er indhentet informeret samtykke til det her på forhånd. Vi ved, at der kan være en udfordring omkring det. Så vi håber, de vil være proaktive og håndholdt tage fat i alle de steder, hvor der mennesker, som ikke selv kan give informeret samtykke allerede nu«, siger Nis Peter Nissen.