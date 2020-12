Lyntest har fundet 851 nye coronatilfælde

Der blev mandag foretaget 30.420 lyntest hos fire private aktører, som staten samarbejder med. 851 personer fik besked om, at der var smittet med coronavirus, viser tal fra Falck, SOS International, Copenhagen Medical og Carelink.

Det svarer til, at 2,80 procent af lyntestene var positive, hvilket er lavere end end søndag, hvor positivprocenten var 3,11 procent.

Fakta Lyntest Her er en oversigt over testresultaterne fra mandagens lyntest: Samlet: 30.420.

30.420. Positive: 851.

851. Positivprocent: 2,80. Falck: Test: 20.235.

20.235. Positive: 604.

604. Positivprocent: 2.98.

2.98. Geografi: Testcentre 49 steder i landet.

Testcentre 49 steder i landet. Testtype: Antigentest fra Biosensor og Abbott. SOS International: Test: 3.538.

3.538. Positive: 76.

76. Positivprocent: 2,15.

2,15. Geografi: Syv testcentre i Københavnsområdet, Aalborg, Esbjerg og Aarhus.

Syv testcentre i Københavnsområdet, Aalborg, Esbjerg og Aarhus. Testtype: Antigentest fra BioSynex og SD Biosensor. Copenhagen Medical: Test: 5.233.

5.233. Positive: 134.

134. Positivprocent: 2,56.

2,56. Geografi: To testcentre i København.

To testcentre i København. Testtype: Antigentest fra Biosensor. Carelink: Test: 1.414.

1.414. Positive: 37.

37. Positivprocent: 2,62.

2,62. Geografi: Fem testcentre i Aarhus, Vejle, Svendborg, Randers og Nyborg.

Fem testcentre i Aarhus, Vejle, Svendborg, Randers og Nyborg. Testtype: Antigentest fra BioSynex. Kilder: Selskaberne selv. Vis mere

Der er tale om markant færre lyntest end den 23. december, hvor aktørerne foretog 80.291 prøver. Det var det hidtil højeste antal. Efter nogle mere stille dage over julen oplever Falck, der er den klart største udbyder, igen, at flere og flere bliver testet ved deres teststeder, fortæller Jørgen Mieritz, der er ambulancedirektør hos Falck.

»Vi havde en forventning, at der ville blive ret stille i juledagene naturligvis, når folk holdt jul sammen med familien. Vi forventer, at der bliver travlt igen op til nytår og i særdeleshed i starten af det nye år, når folk skal til at på arbejde igen«, siger han.

Jørgen Mieritz tilføjer, at det er vigtigt at få taget hurtigtestene hyppigt, hvis man har fået én omkring jul, da der er tale om et øjebliksbillede. Derfor er det også en god idé at få en test igen inden nytår, siger han.

Falck har i alt 49 teststeder fordelt over landet. Fra deres test kan de se, at det er i hovedstadsområdet og Region Sjælland, at smitten er mest udbredt.

I Taastrup ligger positivprocenten mandag på 6,5 procent, mens den i Taarnby og Holbæk er 5 procent i Falcks lyntest.

Ritzau