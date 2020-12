Politiken erfarer: Restriktioner forlænges på pressemøde i aften

Regeringens coronarestriktioner, der stod til at udløbe 3. januar, bliver forlænget til 17. januar.

Det vil regeringen med statsminister Mette Frederiksen i spidsen fortælle ved et pressemøde klokken 19, erfarer Politiken.

Det betyder blandt andet, at storcentre og restauranter fortsat vil skulle holde lukket. Det samme gælder liberale serviceerhverv som frisører samt kulturlivet. Endvidere vil skoleelever og studerende fortsat skulle undervises hjemmefra foran en computer.

Pressemødet finder sted på samme dag, som antallet af indlagte med corona sætter rekord med 900 på landets hospitaler. 128 af de indlagte ligger på intensiv, og 73 af dem får hjælp til at trække vejret fra en respirator.

Heunicke: Yderst alvorlig situation

I dag er det også kommet frem, at det såkaldte kontakt tal er steget til 1,2 efter at have været nede på 0,9 i sidste uge. Det betyder, at 10 smittede smitter yderligere 12, og at epidemien dermed også er opadgående.

»Vi har et for højt smittetryk, og sammenlagt med høj positivprocent, stigende indlæggelsestal og flere dødsfald er situationen yderst alvorlig«, skrev sundhedsminister Magnus Heunicke i et tweet.

At antallet af indlægger er højt og en udfordring kan de skrive under på Region Hovedstaden, der står for over halvdelen af de i alt 900 indlæggelser i landet. Udviklingen har i dag fået regionen til at forlænge aflysningerne af planlagte operationer og behandlinger yderligere til 25. januar.

Flere eksperter har udtrykt bekymring for, om danskerne kan overholde restriktionerne nytårsaften, eller om smitten vil fortsætte yderligere derefter. På et møde i dag har Folketingets sundhedsordførere fået at vide af sundhedsministeren, at der ikke er planer om at indfører yderligere restriktioner på årets sidste dag. Og næste års første.