Jul og nytår er jokere i vurdering af epidemien

Hvis der var ét budskab, som blev banket ind i hovedet på os under tirsdagens pressemøde i Statsministeriet, var det den løftede pegefinger omkring nytårsaften. Regeringschef Mette Frederiksen sagde, at det »ikke var rimeligt«, hvis man så stort på anbefalingerne og festede løs. Hun var ikke den eneste, som appellerede til os. Sundhedsminister Magnus Heunicke, direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm og Statens Serum Instituts nye topchef, Henrik Ullum, gentog opfordringen:

Hold en så stille nytårsaften som muligt. Se kun dem fra din husstand og eventuelt enkelte andre, som du normalt ser. Lad være at blande jer med andre, hvis I går udenfor. Og »det skader ikke at gå tidligt hjem nytårsaften«, sagde Brostrøm.

Regeringen og myndighederne er bekymrede for, hvad der vil ske med smitten i januar, og om antallet af nyindlæggelser vil tage endnu et markant hop opad fra et niveau, der allerede nu er epidemiens højeste. Bekymringen og usikkerheden flyder også gennem en ny risikovurdering, som indsatsgruppen for covid-19-håndtering (sundhedsmyndighederne, Rigspolitiet m.fl.) har lagt frem.