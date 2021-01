Juleboom udeblev: Smitten falder markant

Nu er der ingen tvivl længere: Smitten er ikke som frygtet steget hen over juledagene. Tværtimod oplever Danmark nu for første gang siden efterårsferien et markant dyk i antallet af covid-positive.

Men inden vi dykker lidt ned i tallene, så lad os tage forbeholdene. For smitten er stadig på et meget højt niveau, højere end i starten af december. I lørdags testede over 2400 positiv. Eksperterne taler imod at løfte restriktionerne. Afdelingslæge Christian Wejse fra Aarhus Universitetshospital påpeger, at for hver positive er der 1-2 andre personer i samfundet, som er smitsomme og kan give sygdommen videre. Alligevel kalder han de seneste tal for »opløftende«.

»Siden uge 42 er antallet af smittede stort set steget uge for uge. Trenden nu er virkeligt lovende, fordi smitten er gået betragteligt ned, fra den toppede i uge 51 op til jul«, siger han.