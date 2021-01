»I uge to er der doser nok til, at vi kan vaccinere cirka 400 mennesker dagligt, tre dage i træk – så vi løber stærkt«

Bodil Nielsen på 77 år træder ind på den nyoprettede vaccinationsklinik på Frederiksberg Hospital med sin stok i den ene hånd og sin kæreste i den anden. På Bodil Nielsens vinterfrakke sidder et coronabadge med teksten »Vis hensyn, hold afstand«.

Trods det mørke og våde januarvejr er det en stor dag. For Bodil Nielsen og et par hundrede andre danskere skal i dag have deres første vaccination mod covid-19.

Fredag nåede Danmark den første milepæl i vaccineudrulningen, da alle regioner blev færdige med at give første vaccine på landets plejecentre. Derfor rykkede man allerede tidligere på ugen videre til nogle af de næste målgrupper i vaccinekøen.

Et par sygeplejersker går rundt i venteværelset og hjælper med at udfylde vaccinationspapirer og spritter overflader af. I det ene af rummets fire hjørner sidder en kvinde med et iltapparat, i et andet en ældre herre i kørestol. De venter begge på, at det bliver deres tur. Imens kommer et indryk på fem ældre ledsaget af en hjemmehjælper, og de finder sig til rette ved de afsprittede stole og borde. Med et tidsvindue på 10 minutter per vaccination er der en konstant udskiftning af mennesker.

Bodil Nielsen ser meget frem til vaccinestikket, som hun har ventet på lige siden foråret.