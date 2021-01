Professorer fastslår: 600.000 vacciner i slutningen af februar er alt for lidt

Den største epidemitrussel de kommende uger og måneder er udsigten til den ekstra smitsomme engelske coronavariant B117, som de fleste danskere, der smittes, forventes at blive smittet med fra midten af februar.

Derfor er det slet ikke nok, at Danmark ifølge Statens Serum Institut ved udgangen af februar blot har modtaget knap 600.000 vaccinedoser fra Pfizer/BioNtech og Moderna. Det fastslår to professorer over for Politiken.

»Det svarer til, at vi kan vaccinere 300.000-400.000 borgere, og det er ikke særlig mange i det store billede. Derfor skal vi forventningsafstemme med befolkningen om, hvornår vi kan sænke skuldrene. Og det er altså først i det sene forår, tidlig sommer«, siger overlæge på Rigshospitalet Jens Lundgren og ordførende professor i infektionsmedicin, KU.

Sundhedsstyrelsen meldte fredag eftermiddag, at først 27. juni forventes det, at de danskere, der ønsker det, vil være blevet vaccineret.