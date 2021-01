Kommuner bliver smittejægernes forlængede arm

Kommunerne kan være med til at sikre, at flere smittede isolerer sig på coronahotel, men en ny aftale med regeringen giver ingen garanti.

Aftalen blev indgået i sidste uge og giver for første gang Styrelsen for Patientsikkerhed mulighed for at overføre oplysninger om de smittede til medarbejdere i kommunerne. Medarbejderne kan derefter hjælpe med at opspore de smittede og deres kontakter, ligesom de kan tilbyde ophold på coronahotel.

»Vi har fulgt debatten og konstateret, at et meget lille antal benytter coronahotellerne«, siger direktør Christian Harsløf fra Kommunernes Landsforening.