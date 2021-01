Lægemiddelstyrelsen forventer halv vaccinesending fra AstraZeneca

Allerede inden coronavaccinen fra AstraZeneca er blevet godkendt hos Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), oplever selskabet problemer med produktionen.

De første leveringer til EU bliver leveret med halvt så mange vaccinedoser som ventet.

Det fortæller direktør i Lægemiddelstyrelsen Thomas Senderovitz.

»Vi er i dag (fredag. red.) blevet informeret om, at AstraZeneca har nogle produktionsvanskeligheder, der gør, de ikke kan levere den ventede mængde vacciner i de første sendinger.

»Vi kan forvente en reduktion til cirka halvdelen af mængden til hele EU«, siger han.

Han fortæller, at EU-Kommissionen har bedt AstraZeneca kigge på, om virksomheden kan gøre noget for at mindske nedgangen i leveringsmængden til EU.

Man venter i både Danmark og EU mere information på området i næste uge. Blandt andet hvor mange vacciner selskabet forventer, det nu kan levere.

Grus i maskineriet

Derfor vil Thomas Senderovitz på nuværende tidspunkt heller ikke udtale sig om, hvor mange vacciner Danmark kan forvente at modtage i første forsendelse.

»Det, jeg kan sige, er, at Danmark har arbejdet benhårdt for, at man kan få vaccinen så tidligt som muligt, så den står klar på selve dagen for godkendelsen«, siger direktøren.

Af samme grund er det heller ikke muligt at sige, om den mindre forsendelse får betydning for Danmarks plan om at vaccinere alle voksne danskere, der takker ja til vaccinen, ved udgangen af juni.

»Som jeg har sagt mange gange, så er der mange forbehold, der skal tages ved leverancer af vaccinerne. De skal godkendes til tiden, produceres i de rette mængder og i den rigtige kvalitet«.

»Det, vi ser lige nu, er, at planen er ramt af lidt grus i maskineriet. Det kan vi ikke gøre så meget ved«, siger Thomas Senderovitz.

AstraZeneca-vaccinen står til at skulle godkendes hos EMA 29. januar.

ritzau