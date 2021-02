Makrelmad styrker immunforsvaret, men effekten på corona er uklar trods mange D-vitaminer

Børge Alstrup: Jeg har undret mig over en tilsyneladende mangel i kampen mod corona og de seneste mere smitsomme mutationer og den deraf øgede trussel, med risiko for at pandemien løber løbsk.

Da jeg studerede på Tandlægehøjskolen, lærte vi, at en infektions forløb afhang af mikroorganismens virulens og den dosis, organismen blev udsat for på den ene side, og af organismens immunforsvar på den anden side. Altså virulens gange dosis i forhold til modstandskraft.

I den hidtidige kampagne fra sundhedsmyndighederne har der været megen og berettiget fokus på dosisdelen. Brug af værnemidler, afstandskrav og hygiejne m.v. går alle ud på at reducere dosis. Derimod har tale om immunforsvar været fraværende (bortset fra for folk i risikogruppen). Det undrer mig, når vi ved, at mange danskere har nedsat immunforsvar i vintertiden på grund af fravær af sol på huden og dermed for lavt indhold af vitamin D, som jo er en vigtig brik i opretholdelse af et velfungerende immunforsvar. Hvor meget betyder svækket immunforsvar for smittens øgede udbredelse i vinterhalvåret? Måske lige så meget som vejret og øget ophold indendørs? Jeg ved det ikke, men det må da betyde noget.