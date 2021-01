For 12. dag i træk er der under 200 positive i lyntest

Der blev tirsdag foretaget 26.879 lyntest, hvoraf 121 var positive, oplyser de fire udbydere Falck, SOS International, Copenhagen Medical og Carelink, der foretager lyntest på statens regning.

Antallet af positive prøver og positivprocenten har været nedadgående igennem hele januar. Det er 12. dag i træk, at der er under 200 tilfælde på en dag, og de seneste 13 dage har positivprocenten været under én.

De fire udbydere har kapacitet til at foretage 100.000 lyntest om dagen, men den bliver slet ikke udnyttet. I gennemsnit er der blevet foretaget omkring 30.000 lyntest om dagen i de seks uger, hvor testene har været en del af regeringens teststrategi. Kun tre dage i slutningen af december omkring jul og nytår har kapaciteten været tæt på at være udnyttet.

Det har i månedsvis været omdiskuteret, hvor pålidelige lyntest er. Blandt fagfolk er der også stor uenighed om, hvor anvendelige testene er sammenlignet med de pcr-test, der bruges i de offentlige testcentre. Tirsdag blev et stort dansk studie offentliggjort, som Rigshospitalet har stået i spidsen for. Her har forskere undersøgt lyntest og pcr-test over for hinanden. Resultaterne viser, at lyntest fanger 70 procent af de coronapositive, som pcr-testen fanger. For personer med symptomer fangede lyntesten 78,8 procent af de coronapositive. For personer uden symptomer var tallet 49,2 procent.

I studiet er undersøgt en lyntest fra virksomheden SD Biosensor, som Copenhagen Medical og SOS International bruger.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at lyntest primært skal bruges til screeninger og ikke til personer med symptomer eller nære kontakter til smittede.

