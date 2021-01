Kommuner forvirrede: Savner strategi for lyntest

»Der er ledig kapacitet. Bare sæt i gang«.

Sådan lød opfordringen i sidste uge fra regeringen til borgmestrene i de 98 kommuner. Opfordringen gik på, at kommunerne skulle udnytte den ledige testkapacitet til at få foretaget lyntest for coronavirus ved de kommunale arbejdspladser. Eksempelvis ved at lade mobile testenheder køre ud for at teste ansatte i daginstitutioner, plejecentre og sociale tilbud.

Kommunerne er i fuld gang, men mangler en klar strategi, lyder det onsdag fra næstformand i Kommunernes Landsforening, Kalundborg-borgmester Martin Damm (V).

»Rigtig mange kommuner er kommet i gang. Det er et kæmpe arbejde med at lave ruteplaner og fortælle, hvem der skal testes og hvor«, siger han.

Men kommunerne er en anelse rådvilde, lyder det fra Martin Damm:

»Vi savner en klar strategi for, hvordan man gerne vil have, at den danske befolkning lader sig teste, og hvordan tilgængeligheden skal være. Det vil være nyttigt at få slået fast: Hvem skal bruge lyntest, og hvem skal bruge de almindelige PCR-test«.

Mere pålidelige end først antaget

Et dansk forskningsstudie, der blev offentliggjort tirsdag, har slået fast, at en lyntest er mere træfsikker end hidtil antaget. Lyntesten fanger 70 procent af de coronapositive, som pcr-testen fanger.

Men kommunernes næstformand savner en klar opbakning til hurtigtesten fra myndighederne.

»Ved at se de pressemøder, der har været, har man kunnet få fornemmelsen af, at hurtigtest ikke er den bedste løsning. Vi mangler en melding om, at man trygt kan anvende de her test, hvornår og af hvilke grupper«, siger Martin Damm.

Der er i øjeblikket fire private udbydere, der udbyder lyntest på statens regning - Falck, SOS International, Carelink og Copenhagen Medical. Men efter et udbud af opgaven er det fra 1. februar kun SOS International og Carelink, som har opgaven med lyntest på statens regning.

ritzau