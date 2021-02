En tredjedel af landets jordemødre går sammen i fælles protest mod dårlige arbejdsvilkår

Dårlige arbejdsvilkår på fødeafdelingerne har nu fået en tredjedel af landets jordemødre til at gå sammen om et fælles opråb, som Sundhedsmonitor i dag kan bringe.

»Det eneste, der mangler, er anstændige arbejdsvilkår. Giv os rammer, hvor vi kan gøre arbejdet fagligt forsvarligt«, lyder det i indlægget, som er underskrevet af godt 1.000 jordemødre og knap 300 jordemoderstuderende.

Opråbet er blevet formuleret ovenpå de seneste dages fokus på vilkårene på Region Hovedstadens fødeafdelinger og er stilet til formand for Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen (S).

I er ved at kvæle både os, kvinderne i vores varetægt og det fag, vi brænder for Stine Roswall, jordemoder og initiativtager

Mange af underskriverne arbejder dog i andre regioner, og deres støtte til opråbet er et udtrykt for, at problemerne på fødeområdet bestemt ikke kun eksisterer i Region Hovedstaden, siger jordemoder Stine Roswall, der har taget initiativ til opråbet og ført pennen.

»Det her er et råb fra en tredjedel af landets jordemødre«, siger Stine Roswall til Sundhedsmonitor.

Arbejdsforholdene fik hende til at sige farvel

Hun forlod selv sin stilling på Hvidovre Hospital i 2017 på grund af arbejdsforholdene, og hun ser opbakningen fra de mange jordemødre og jordemoderstuderende i hele landet som et udtryk for, at »arbejdsvilkårene i min region også er uanstændige«.

»Det var bare mig, der ved et ’uheld’ kom til at starte processen med Sophie Hæstorp. Hvis jeg havde vidst, at der var 1.000 jordemødre, der ville være med, havde jeg selvfølgelig ikke adresseret mit brev til Sophie Hæstorp, men til alle fem regionsrådsformand«, siger hun.

I sin indledning til opråbet forklarer hun, hvorfor hun og godt 1.300 af hendes kolleger nu råber op »skulder ved skulder«.

»Jordemødre siger op efter kun få år«, konstaterer hun og fortsætter:

»I er ved at kvæle både os, kvinderne i vores varetægt og det fag, vi brænder for«.

I et tidligere indlæg i debatten skrev Sophie Hæstorp Andersen, at hun forstod den kritik, der har været fremme, men at der »desværre« ikke er nogen »nemme løsninger«.

»Der er en nem løsning«

Den køber de 1.300 jordemødre dog ikke.

»Der er en nem løsning: Tilbyd os anstændige arbejdsvilkår«, skriver de således i opråbet.

Forbedres arbejdsvilkårene, så skal de ledige stillinger nok blive besat, lyder det desuden i indlægget, hvor de også opremser deres krav.

For det første skal jordemødrene kunne gå hjem, når deres vagt slutter.

For det andet skal de kunne afspadsere, når de har arbejdet over.

For det tredje skal de have mere faste rammer for deres vagter, så de eksempelvis »kan gå til gospelkor, bordtennis eller skak«, som de skriver.

Og for det fjerde skal de »kunne se de fødende i øjnene vel vidende, at de faktisk har tid til at gøre deres arbejde i god faglig kvalitet«.

Der skal godt nok meget til for at få mig tilbage på en fødeafdeling og slide mig selv mere i stykker Stine Roswall, jordemoder og initiativtager

Netop ringe muligheder for at yde en fagligt stærk indsats for de fødende svækker jordemoderfaget og tvinger mange jordemødre ud af fødeafdelingerne og ud i det private, til Norge eller noget helt tredje, mener initiativtager og jordemoder Stine Roswall.

»Der skal godt nok meget til for at få mig tilbage på en fødeafdeling og slide mig selv mere i stykker, end jeg allerede har gjort i de år, jeg arbejdede på Hvidovre Hospital. Og nej, for mig handler det ikke om penge. Jeg tjener mindre nu som privatpraktiserende, end jeg gjorde, da jeg var ansat i regionen. Til gengæld får jeg lov til at gøre mit arbejde ordentligt,« siger Stine Roswall.

Hæstorp inviterer til møde

At en tredjedel af landets jordemødre råber op om dårlige arbejdsvilkår gør et stort indtryk på regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), skriver hun i et indlæg på Sundhedsmonitor:

»Det viser også, at det her nok er en problemstilling, der rækker ud over Region Hovedstaden. Jeres opråb viser mig samtidig, at vores sundhedsvæsen i mange år var underprioriteret, så der er blevet skåret og strammet for meget nogle steder, og det vil jeg og Socialdemokratiet gerne rette op på«.

Derfor inviterer hun nu Stine Roswall og Jordemoderforeningen i Hovedstaden til et møde for at lytte til deres forslag til, hvordan arbejdsforholdene kan blive bedre på hovedstadens fødeafdelinger.

Sundhedsmonitor er i gang med at indhente kommentarer fra Danske Regioner.

Denne artikel blev oprindeligt bragt i Sundhedsmonitor.