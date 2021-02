Minister om regeringens nye teststrategi: »Det er en af de vigtigste nøglebrikker i forhold til at kunne åbne samfundet igen«

»En forudsætning for genåbningen er, at vi går over til et meget mere massivt testningssystem«.

Med de ord præsenterede justitsminister Nick Hækkerup (S) onsdag endnu en teststrategi, der skal sikre bedre kontrol med den vækst i epidemien, der forventes at komme i takt med den gradvise genåbning, fordi den mere smitsomme, måske mere dødelige engelske variant B117 nu dominerer i Danmark.

Regeringen opfordrer til, at alle borgere frivilligt vil lade sig kvikteste et par gange om ugen som led i at sikre fortsat kontrol med epidemien.

»Lyntest er generelt nøglen til en kontrolleret genåbning«, siger Nick Hækkerup.