Eksperter: Sådan undgår vi pres på sygehusene næste gang

Danskerne har i den seneste tid opført sig så fornuftigt, at nationen ikke længere har kurs mod at have cirka 870 indlagte midt i april, sådan som modellerne fra Statens Serum Institut ellers pegede mod i februar. Dermed er faren for en stor tredje epidemibølge – og risikoen for et overbelastet sundhedsvæsen – blevet væsentlig mindre.

Men hvorfor ville 870 coronapatienter overhovedet kunne give systemet sved på panden? Danmark har trods alt flere læger og sygeplejersker per indbygger end stort set noget andet veludviklet land.

Når coronapandemien alligevel presser vores hospitalerne, skyldes det i høj grad et »særdeles effektivt sundhedsvæsen normalt uden ’meget fedt’«, forklarer Jakob Kjellberg, der er professor i sundhedsøkonomi ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Vive.

Coronapatienter er i snit indlagt i 9 dage mod de 3,6 dage, som er den gennemsnitlige indlæggelsestid, og de kræver mere personaletid end andre. Det øger presset på et i forvejen effektivt sundhedsvæsen, påpeger Kjellberg.