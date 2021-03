Dansk Folkeparti vil have flere levende organdonorer

Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt, kalder det »et kæmpeproblem«, at færre og færre nyrepatienter får en nyre, som er doneret af et levende menneske frem for en afdød donor, som Politiken kunne fortælle fredag.

»Folketinget er nødt til at lave en handlingsplan, så vi kan gøre noget ved den nedgang«, siger hun med henvisning til, at resultatet af en nyretransplantation foretaget med en nyre fra en levende person ofte bliver bedre, og – vigtigst af alt – at transplantationen kan planlægges, så den bliver foretaget, inden de syge nyrer står helt af, så patienten får brug for dialyse, som er dyrt og slider meget på kroppen.

Liselott Blixt (DF) vil hurtigst muligt lave en forespørgsel hos sundhedsminister Magnus Heunicke (S), så forslaget om en handlingsplan og spørgsmålet om, hvordan man kan sikre flere levende organdonorer, kan blive debatteret i folketingssalen.

»Jeg håber, at vi kan diskutere det allerede inden sommerferien og hurtigst muligt få nedsat en arbejdsgruppe, der kan gå videre med en handlingsplan«, siger Liselott Blixt.