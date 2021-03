Tyra Grove Krause fra SSI: »Vi skal igennem de næste måneder, så begynder vi at få et liv, der minder om det normale«

Prøv at tage en dyb indånding og spole tiden frem til en lørdag i september. Du vågner, smutter en tur i svømmehallen, og efter 25 baners bryst i nogenlunde acceptabel stil slutter du formiddagen af med tidlig frokost med familien på en lokal café. Du støder tilfældigt ind i nogle gamle venner på den travle, solbeskinnede gade. I aftaler at spise noget mad hos dig om aftenen, det bliver festligt, du danser og skråler med lyst sind gennem natten på en klub i indre by. Næste morgen vågner du med tømmermænd, men det er lige meget, for vennerne har det på samme måde. I går en stor flok i biffen, du får et grineflip, og måske falder du kortvarigt i søvn i mørket.

Corona fylder ikke det store længere. I taler om epidemien i datid. Du er ikke bange for at blive smittet, du er ikke bange for at smitte andre. Alt er trygt og godt. Du er vaccineret og har en håndfuld gange gennem weekenden vist dit coronapas frem på telefonen som bevis på, at du har fået dine stik. Om aftenen flader du ud i sofaen med ægtefælle og unger, mens I på laptoppen finder en ret lille græsk ø, hvor I skal varmes igennem i skolernes efterårsferie.

Efter et år i coronaens jerngreb lyder ovenstående scenarie forjættende. Som noget fra en fjern fortid. Det kan være svært at få hovedet omkring, at livet bliver sådan igen, men det gør det, hvis man skal tro på overlæge Tyra Grove Krause fra Statens Serum Institut. Indtil for nylig var hun afdelingschef, men efter Kåre Mølbaks exit er hun konstitueret som faglig direktør for infektionsberedskabet og er dermed en af regeringens mest centrale rådgivere under coronaepidemien. Hun er ikke et sekund i tvivl om, at livet, som vi kender det, inden længe vender tilbage.

»Vi skal igennem de næste måneder, så begynder vi at få et liv, der minder om det normale«, siger hun i et interview, hvor vi i anledning af årsdagen for den første delvise nedlukning af samfundet 11. marts 2020 har bedt hende om at kigge lidt længere fremad end bare de næste trin af den genåbning, der lige nu skaber politisk splittelse på Christiansborg og vrede og glæde i befolkningen.