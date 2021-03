Et år med senfølger efter covid-19: Intet virkede. Jeg var nødt til at finde en ny strategi

Jeg har det sidste år haft et rungende spørgsmål i mit hoved: Hvorfor? Hvorfor reagerer min krop så mærkeligt efter den virus? Hvorfor sker det her for mig? Jeg ville så gerne finde svaret, men nu har jeg skiftet strategi.

Det er snart et år siden, at jeg fik min første positive test. Jeg blev smittet til en fest en lørdag i begyndelsen af marts. Vi stod som sild i en tønde, der var buffet, og jeg tror endda, at vi drak af samme flaske. Dengang talte ingen om corona. Bagefter blev min kæreste syg, og da vi skrev rundt viste det sig, at halvdelen af gæsterne var blevet syge.

Faktisk havde været jeg uforklarligt syg i slutningen af januar, og i dag gætter lægerne på, at jeg måske allerede var smittet der. Jeg er sosu-assistent og arbejdede på et hospital. Der var to patienter, som havde været på skiferie.

Jeg blev hundesyg. Jeg havde hovedpine og vejrtrækningsproblemer. Det kom i anfald og lignede KOL, hvor man gisper efter vejret for at få luft.