Eksperter forudser flere lokale smitteudbrud: »Branden ligger stadig og ulmer«

»For et par uger siden var vi jo duksen i Coronadanmark. Selv om vi har prøvet at have et lignende smittetal før, er måden, virussen er vækstet på i løbet af den sidste uges tid, bekymrende. Derfor sætter vi nu ind«.

Sådan lyder reaktionen fra Bo Hansen (S), borgmester i Svendborg Kommune, oven på kommunens udmelding mandag: 53 nye smittetilfælde i løbet af de seneste 7 dage, hvorunder »en række« tilfælde er med en mere smitsom mutation.