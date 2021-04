Stabile smittekurver overrasker overlæge

Der er registreret 745 nye coronatilfælde det seneste døgn, oplyser Statens Serum Institut.

Det er sket på baggrund af 154.195 PCR-prøver. Dermed er andelen af smittede blandt de testede - den såkaldte positivprocent - 0,48.

Det er i den høje ende i forhold til de seneste to måneder, hvor positivprocenten har svinget mellem cirka 0,30 og 0,50.

Antallet af indlagte coronapatienter stiger med fire til 215 personer.

Christian Wamberg er overlæge på intensivafdelingen på Bispebjerg Hospital.

Han ser dagens tal som udtryk for en stabil udvikling i smitten, selv om samfundet så småt er genåbnet.

Eksempelvis har butikslivet været åbent siden 1. marts, og eleverne i de mindste klasser er tilbage i skolerne.

»Vi ligger i en periode med stort set konstant antal smittede patienter. Den åbning, vi har lavet, har ikke givet anledning til, at det har flyttet sig særligt meget«.

Det overrasker ham, at smittekurverne ikke er steget mere trods den gradvise genåbning.

»Jeg tror, at alle havde ventet en vis jævn stigning i antallet af smittede, i takt med at flere ting åbnede«.

»Men man må sige, at smitteopsporingen har gjort et godt stykke arbejde og været god til at slå ned, der hvor smitten breder sig«, siger Christian Wamberg.

Dødstallet når 2.428 personer

Der er registreret yderligere fire coronarelaterede dødsfald. Dermed er 2.428 personer med covid-19 døde, siden epidemien ramte landet i februar sidste år.

Selv om en stor del af de ældste på plejehjemmene nu er vaccineret, har det ifølge Christian Wamberg ikke ført til et ændret klientel på intensivafdelingerne.

»Vi har under epidemien ikke haft så mange af de helt ældre på intensivafdelingerne«.

»Det er typisk personer mellem 60 og 80 år, og det er også dem, vi har nu. Profilen er stort set uændret«, siger han.

Der er aktuelt 39 indlagte på intensivafdelingerne.

Kendetegnende for denne gruppe er ifølge Christian Wamberg, at de er mellem 60 og 80 år, har en eller flere kroniske sygdomme, og at de fleste af dem er mænd.

Lørdagens opgørelse over vaccinerede viser, at 4.908 personer har påbegyndt vaccination siden fredag. Yderligere 7.051 personer er blevet færdigvaccineret med to vaccinestik.

I alt har 12,9 procent af danskerne nu fået mindst ét vaccinestik mod covid-19. 6,9 procent har fået begge stik.

ritzau