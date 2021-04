To en halv times ventetid ved testcenter: »Selv vores medarbejdere skal have lov til at holde fri en gang imellem«

Nogle steder skal man vente i tre timer på at få en kviktest, andre steder er der ingen kø. Falck anbefaler, at man tjekker ventetiderne hjemmefra. Det kan måske endda betale sig at køre et andet sted hen.