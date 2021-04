Spørg Bente Klarlund: Hjælp, mit taljemål er alt for stort

Lisbeth Larsen: Uanset hvad jeg gør, er og bliver mit taljemål alt for stort. Jeg går 5-8 km næsten dagligt, er i aktivitet hele tiden, og jeg spiser fornuftigt. Drikker tilpas med rødvin. Jeg er 69 år, 157 cm lav og vejer konstant 60-62 kg. Ingen skranteting. Men mit taljemål er altid, også hvis jeg taber mig under de 60 kg, for højt, ca. 90 cm. Ifølge dig burde det maks. være 79 cm, men at komme derned virker for mig både umuligt og urealistisk. Min far havde forholdsvis spinkle arme og ben og et overdimensioneret taljemål. Han var livsnyder til fingerspidserne og ikke optaget af sundhed. Jeg får tit at vide, at jeg da bare ligner min far.





Bente Klarlund Pedersen: Som så meget andet arver vi også tendensen til et lidt stort taljemål. Tommelfingerreglen er, at livvidden ikke skal være mere end halvdelen af højden. Et andet princip er, at en kvinde med en livvidde over 80 cm har forøget risiko for type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom. For en mand er der fare på færde, hvis livvidden er over 94 cm. Din livvidde er altså større end anbefalingerne.