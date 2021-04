Borgerne strømmer til testcentre efter genåbning

Genåbningen af cafeer og restauranter har også skabt menneskemylder i landets mange coronatestcentre, hvor borgerne hele denne uge er strømmet til for at sikre sig at kunne fremvise den obligatoriske negativ-test, der er påkrævet for at færdes indendørs på landets beværtninger.

Det oplyser presseansvarlig Trine Baadsgaard fra Copenhagen Medical, der driver 44 testcentre i Region Hovedstaden.

»Vi kan helt bestemt mærke genåbningen i dag. Vi har virkelig travlt. Vi tester flere i timen i Parken end nogensinde før, og i Forum er der fyldt op med mennesker. Så man vil kunne opleve kø enkelte steder, men vi taler ikke om timer«, siger hun.