Smitteudbrud på officersskole går ud over tusinder af børn og unge i den anden ende af byen

Mens Folketingets partier tygger på, hvordan de skal justere en model for automatisk nedlukning af sogne og kommuner, er der kommet oplysninger frem, der kaster lys over årsagen til, at et sogn i det indre København er lukket ned med den konsekvens, at omkring to tusinde børn og unge er sendt hjem fra to skoler og et gymnasium.

Et udbrud med coronavirus i den stik modsatte ende af byen er således medvirkende årsag til nedlukningen af Sankt Pauls Sogn. Det beskrev netmediet Olfi.dk allerede mandag.

Det drejer sig om Hærens Officersskole, der ligger på Frederiksberg Slot på toppen af Valby Bakke. Her blev der konstateret én smittet 9. april, siden spredte coronavirus sig på skolen blandt kadetter, kaptajnselever og fastansatte, så der i skrivende stund er 45 smittede, oplyser major Thomas Munch fra officersskolen. Koblingen til nedlukningen af sognet er hjemmeadressen for en del af de smittede.

»12 personer, der formodes at være smittet på Frederiksberg Slot, bor i Nyboder«, oplyser han.