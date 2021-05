Danske forskere har fundet opskriften på varigt vægttab

Mange overvægtige har succes med at gå på slankekur og tabe sig. Men når det kommer til at bevare vægttabet, kan det være en næsten uoverstigelig opgave, fordi kroppen rent urbiologisk gerne vil op i vægt igen, når den først har prøvet det. Således viser en række studier, at det er helt almindeligt efter en slankekur at tage det hele eller mere på igen.

Men nu har danske forskere for første gang påvist, hvordan det er muligt for personer med svær overvægt at fastholde et sundt vægttab.

»Det her er jo hurdlen, som både forskere og personer, som har prøvet at tabe sig 40 kilo, har kæmpet med i årevis. Det er meget, meget positivt, hvis der endelig viser sig at være noget, man kan gøre«, lyder reaktionen fra landsformand i Landsforeningen for Overvægtige Per Nielsen.