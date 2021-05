Guide: Her er opskriften på at bevare vægttab

Hvis du er som de fleste andre personer med overvægt eller svært overvægt, så har du sikkert prøvet at være på slankekur et utal af gange. Selve vægttabet går, som det skal, men udfordringen er at holde vægttabet.

»Problemet er, at man kæmper mod kraftige biologiske processer, når man gennemgår et vægttab«, forklarer professor Signe Sørensen Torekov fra Biomedicinsk Institut ved Københavns Universitet, som har stået i spidsen for et nyt, banebrydende studie, der viser vejen til at fastholde et sundt vægttab.

»Appetitten øges samtidig med, at energiforbruget nedsættes, og det modarbejder vedligeholdelsen af vægttabet. Vi har et appetitstimulerende hormon, der stiger kraftigt, når vi taber os, samtidig med at niveauet af appetithæmmende hormoner falder kraftigt«, forklarer hun videre.

»Kroppen er biologisk indrettet til at forsvare sin vægt, og derfor har det ikke noget at gøre med manglende rygrad, eller hvad fordommene nu kan være. Faktisk er de fleste med svær overvægt utroligt motiverede for at tabe sig og bevare vægttabet. Men det er bare vanvittigt svært, for det kræver en fundamental livsstilsændring med fysisk aktivitet, da man kæmper mod sit hormonelle forsvar mod at tabe sig«.