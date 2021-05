Få overblikket: Se, hvor langt vi er kommet med vacciner i netop din aldersgruppe

Stikket til frihed, stikket mod sygdom, stikket for fremtiden.

Vacciner er det supervåben, der skal sikker os en så normal fremtid, man kan få, når vi står midt i og har gennemlevet den største sundhedskrise i 100 år eller »det 21. århundredes Tjernobyl-øjeblik«, som et uafhængigt panel under WHO kalder covid-pandemien i en rapport.

Men hvor langt er vi egentlig kommet med vaccination i Danmark blandt mænd, kvinder og i alle aldersgrupper?

Det kan du se her – og ved at trykke på pilen kan du se uge for uge, hvordan det er gået med vaccinerne helt tilbage fra februar. Det er også muligt at vælge din egen region ved at trykke på det gule felt, der peger nedad.