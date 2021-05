Epidemien kører lystigt blandt unge. Er det egentlig værd at bekymre sig over?

Det seneste halve års tid har Københavns gader været tomme fredag og lørdag aften og nat som konsekvens af den lange nedlukning under anden bølge af epidemien med corona. Men de seneste uger er der sket noget.

Det kan man forvisse sig om, hvis man for eksempel går en tur gennem indre Østerbros gader, når mørket er faldet på. Så vil man høre høj musik, latter og råb fra åbne vinduer i lejlighederne, hvor unge sidder i vindueskarmen og ryger. Ud på natten vælter en flok pludselig ud fra en opgang. Fnisende og dinglende. På vej videre. De er ved at erobre livet tilbage efter en nærmest endeløs periode, hvor de har været underlagt restriktioner, krav og påbud om at gøre det, som måske er allersværest for mennesker på vej ud i livet: at holde sig væk fra andre.

Nu fester de. Nu møder de op på universitet og skole igen. Nu går de på bar og café. Som politikerne ønskede, har genåbningen haft fokus på at få unge mennesker tilbage til en så normal tilværelse som muligt.