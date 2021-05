37 smittede blandt deltagende i Brøndby-festligheder

Der er fredag blevet fundet i alt 37 smittetilfælde blandt de deltagende i festlighederne i og omkring Brøndby Stadion, der fandt sted mandag, oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed på Twitter.

Tallet er dermed fortsat stigende. Torsdag var tallet 17. Styrelsen var kort efter festlighederne i Brøndby, hvor fodboldholdet Brøndby IF’s mesterskab blev fejret, ude med en opfordring til deltagerne. De skulle sørge for at blive testet.

»Styrelsen for Patientsikkerhed håber, at I, der deltog i fodboldfesten på og omkring Brøndby Stadion i går, havde en god fest. Der var rigtig mange glade mennesker samlet, og vi opfordrer derfor alle, der deltog i festlighederne, til at blive testet«, skrev styrelsen tirsdag.

Derudover havde Brøndbys fanklub inden den mesterskabsafgørende fodboldkamp opfordret alle fans til at blive testet. Vestegnen, som Brøndby er en del af, er i forvejen et af de områder i Danmark, hvor flere kommuner ligger med nogle af de højeste incidenstal i landet.

Blandt de 10 kommuner, der fredag ligger med højest incidenstal, finder man fire kommuner fra Vestegnen. Det gælder Vallensbæk, Ishøj, Solrød og Albertslund. Vallensbæk ligger fredag højest af de fire med et incidenstal på 223,4, fremgår det af tallene fra Statens Serum Institut.

Tallet sætter antallet af smittetilfælde i forhold til et fast befolkningstal i et forsøg på at gøre det muligt at sammenligne smitten i byer med forskellige størrelse. Ligger tallet over 250, bliver en kommune lukket. Det er en grænse, som et politisk flertal i Folketinget har fastsat. Derefter skal kommunen have et incidenstal under 250 syv dage i træk, før den kan genåbne.

ritzau