Hver anden kræftramte venter for længe på undersøgelse

Knap halvdelen af danske kræftpatienter venter for længe på undersøgelse, og det forringer deres chancer for at overleve, siger Kræftens Bekæmpelse og Praktiserende Lægers Organisation (PLO).

Det skriver Jyllands-Posten.

Hvert år bliver 43.000 danskere ramt af kræft, men kun halvdelen af dem har symptomer, der er så tydelige, at de kan blive sendt til hurtig udredning og behandling i en kræftpakke.

Den anden halvdel kan risikere at blive sendt rundt i systemet, hvilket forsinker en diagnose, siger PLO.

»De bliver typisk sendt rundt i systemet, og det forsinker deres diagnose og dermed ofte også deres overlevelseschancer«, siger Mireille Lacroix, der er næstformand i PLO, til Jyllands-Posten.

Det samme konkluderes i en rapport fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive). Her nævnes det, at det kan være patienter, der kommer til lægen med en anden sygdom, hvor der ikke på forhånd er mistanke om kræft.

»Det kan være en kol-patient, som har fået en forværring. Når lægen for en sikkerheds skyld vil tjekke, om det kan være lungekræft, kan der desværre være seks-otte ugers ventetid på at få patienten undersøgt«, siger Morten Bonde Klausen, der er senioranalytiker hos Vive, til mediet.

