Unge med spiseforstyrrelser vejer for meget for at få hjælp

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Unge med alvorlige spiseforstyrrelser oplever at blive afvist af psykiatrien og det øvrige sundhedsvæsen, fordi de vejer for meget.

Det skriver Berlingske.

Avisen har været i kontakt med en række unge, der fortæller, at de er blevet afvist med den begrundelse, at deres BMI er for højt.

Det er på trods af, at de ifølge egen udlægning på daværende tidspunkt var meget undervægtige og led af alvorlige spiseforstyrrelser.

Disse beretninger bliver bakket på af to patientorganisationer på området, skriver Berlingske.

Hos Landsforeningen for psykisk sundhed, Sind, er det en problematik, man oplever. Formanden Knud Kristensen siger, at det kan få fatale konsekvenser for de unge, der bliver afvist.

»Det svarer til, at man på en kræftafdeling finder en svulst og siger, at du skal gå hjem og vente, til svulsten er blevet dobbelt så stor, for før da vil vi ikke hjælpe dig«, forklarer Knud Kristensen til Berlingske.

For få sengepladser

Ifølge formanden for Sind skyldes afvisningerne, at der er for få sengepladser. Det tvinger psykiatrien og det øvrige sundhedsvæsen til at være ’benhårde’, siger han.

Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade, LMS, fortæller til Berlingske, at problematikken er noget, foreningen jævnligt hører om i forbindelse med rådgivning.

Vicedirektør i foreningen, Sabine Elm Klinker, peger på, at afvisninger taler direkte ind i ’spiseforstyrrelsens stemme, der siger, at du ikke er tynd nok’.

Psykiatriordfører for Dansk Folkeparti, Liselott Blixt, påpeger, at det ikke er en ny problematik, men at der er tale om en sag, hun har arbejdet med alle de år, hun har siddet i Folketinget.

Hun efterlyser en national handleplan, der en gang for alle skal sikre en bedre behandling til unge med spiseforstyrrelse.

Berlingske har rettet henvendelse til sundhedsminister Magnus Heunicke (S). Han er ikke vendt tilbage inden avisens deadline.

ritzau