»Det er første gang, jeg nogensinde selv har kunnet mærke, at den var helt gal. At jeg havde alvorligt brug for hjælp«

Anne Sigsgaard ligger på maven. Hun trækker vejret tungt og rytmisk, mens ergoterapeut Merethe Lønne Kjær lader en orange bold med små bløde pigge vandre på hendes krop. Et fast tryk, rundt i små cirkler. Fra tåspidserne, langs fodsålen, op ad benet, rundt på ryggen, lænden, skuldrene, ud langs begge arme, op i nakken og tilbage igen. En tur, to ture.

Anne Sigsgaard er for længst faldet i søvn på madrassen, som er fuld af kugler og på den måde stimulerer følesansen på hele forsiden af hendes krop, mens Merethe Lønne Kjær arbejder på bagsiden. Sådan går det næsten altid. Altså, at hun falder i søvn, når hun får massage med bolden, mens rummet fyldes af stille, monoton klavermusik og lyden af bølgeskvulp fra en videooptagelse af et roligt hav, der vises i stort format på en af væggene. I loftet sidder fire lamper, som sender et blødt grønligt lys ud, der skifter en anelse i tonen i takt med musikken.