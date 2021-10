»Jeg har skammet mig over at have det sådan her, men det gider jeg ikke mere«

Jeg hedder Karen, er 21 år og har boet på Amager hele mit liv. Jeg er i gang med tredje semester på jura på Københavns Universitet og er kampagneleder for Venstres Morten Løkkegaard op til kommunalvalget. Hvis jeg er lidt hæs, er det, fordi jeg lige har været til landsmøde i Venstre, som jeg er medlem af.

Jeg har tidligere været aktiv i ungdomspolitik, nu er jeg i landsbestyrelsen for Sind Ungdom. Under en debat på Statens Museum for Kunst om corona talte alle partilederne om alt det, de ville gøre for unge med dårlig mental sundhed. Jeg var ved at eksplodere. Jeg var rasende over, at der ingen grænser er for, hvad politikerne vil gøre, når mange har det skidt. Så er det pludselig den vigtigste sag. Jeg vidste bare, at folk er fucking ligeglade, når vi bevæger os videre. Det var frustrerende, jeg skrev et tweet, jeg kom med i Sind og håber, at jeg kan hjælpe andre, der har det svært.