Overblik: Det kom frem på corona-pressemødet

Bliv vaccineret imod covid-19.

Det var regeringens hovedbudskab ved et pressemøde, som blev holdt mandag aften.

Her fortalte statsminister Mette Frederiksen (S), sundhedsminister Magnus Heunicke (S), direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm og direktør i Statens Seruminstitut Henrik Ullum om coronasituationen i Danmark.

Regeringen vil foreslå, at covid-19 igen kategoriseres som en samfundskritisk sygdom. Den vil også foreslå, at man genindfører coronapas. Begge dele skal godkendes af Folketingets epidemiudvalg. Det mødes tirsdag.

Få et overblik over, hvad de talte om på pressemødet her:

Regeringen vil ophøje covid-19 til en samfundskritisk sygdom

I september blev covid-19 nedklassificeret fra at være en samfundskritisk sygdom til en almen farlig sygdom.

Det betyder, at regeringen nu skal samle et flertal bag eventuelle restriktioner i Folketinget. Da sygdommen var samfundskritisk, krævede det kun, at et flertal af Folketingets epidemiudvalg ikke var imod.

Regeringen vil genindføre coronapasset

Regeringen anbefaler at indføre et coronapas på steder som indendørs serveringssteder og natklubber.

Regeringen ønsker også at indføre krav om coronapas for besøgende på plejecentre og sygehuse. Der er undtagelser, som ikke blev uddybet ved pressemødet.

Mette Frederiksen opfordrer de sidste til at blive vaccineret

Alle deltagere ved pressemødet fremhævede den høje vaccinetilslutning i Danmark.

Mette Frederiksen opfordrede de sidste til at blive vaccineret. Man skal gøre det både for sin egen og andres skyld, lød det.

»Men det bliver mere besværligt nu for jer, der ikke er vaccineret. Sådan synes jeg også, det skal være«, sagde hun.

Der bliver taget ekstra coronahensyn til regional- og kommunalvalg

Det bliver blandt andet muligt at stemme udenfor fremfor for inde på valgstedet. Der kommer også øget fokus på håndsprit og rengøring, når der er kommunal- og regionalvalg i næste uge.

Man er også velkommen til at medbringe mundbind og egen kuglepen, hvis det får en til at føle sig mere tryg, lød det.

Regeringen forventer ikke nye nationale nedlukninger

Det er ikke et scenarie, som regeringen arbejder ud fra, sagde statsminister Mette Frederiksen under mandagens pressemøde.

»Vi overvejer i højere grad, hvad vi kan gøre for, at den lille gruppe af uvaccineredes syn på vaccinen ikke ødelægger det for det store flertal«, siger Mette Frederiksen.

Hun uddybede ikke ved pressemødet, hvad det eventuelt kunne være.