Ny coronapille kan blive godkendt i Europa inden jul

Inden for få uger kan der komme en beslutning fra Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), om hvorvidt det kan godkende en coronapille fra medicinalselskabet Merck.

Det meddeler agenturet tirsdag.

Pillen, der har fået navnet Lagevrio, er ved at blive vurderet af et udvalg i EMA.

»EMA vil vurdere fordele og ulemper ved Lagevrio inden for en forkortet periode og kan udsende en vurdering inden for nogle uger, hvis de indleverede data er tilstrækkeligt robuste og fuldendte«, meddeler EMA.

EMA har også indledt en evaluering af selskabet Pfizers antivirale behandling, der ligeledes har fået opmærksomhed den seneste tid.

Begge piller regnes potentielt som vigtige skridt i kampen mod coronavirus.

Studier viser, at de på markant vis kan nedbringe risikoen for død og indlæggelse blandt udsatte patienter, hvis behandlingerne begyndes, ikke alt for længe efter at symptomer er begyndt.

Tidligere på måneden blev Storbritannien det første land i verden, der har godkendt coronapillen fra Merck.

Den er af britiske myndigheder godkendt til brug hos personer, der har mild til mellemsvær covid-19 og mindst en risikofaktor for at udvikle alvorlig sygdom.

Det kan for eksempel være overvægt, diabetes eller hjerteproblemer. Også alder kan være en faktor.

I sidste uge meddelte EMA, at det bakker op om såkaldt nødbrug af Mercks pille mod coronavirus.

EMA understregede i den forbindelse, at pillen endnu ikke er godkendt i EU.

Men agenturet har ’givet anbefalinger’, så enkelte EU-lande kan beslutte, om de vil anvende pillen i tilfælde af smittestigninger.

»EMA har udstedt denne anbefaling, så nationale myndigheder kan træffe en beslutning i forhold til tidlig brug af lægemidlet, inden det er godkendt til markedsføring (...)«, lød det i en meddelelse fra EMA.

I Danmark ønsker regeringen og Folketinget at bruge 450 millioner kroner i år og næste år på de to piller, skrev Politiken i sidste uge.

ritzau