Hospitalsdirektør om det værst tænkelige: »Jeg tror ikke, vi kommer dertil. Men omvendt kan jeg ikke udelukke det«

Region Hovedstadens hospitaler efterlyser personale, så flere kan behandles. Direktører er bekymret for vinteren. Allerede nu er grænsen ved at være nået for, hvor mange patienter medarbejderne kan nå at hjælpe.