Trækker du vejret med munden? Prøv at holde op med det

Det kan kræve en dyb indånding, når vi inden længe skal tage hul på endnu et år i coronapandemiens tegn. Det kan de fleste af os nok blive enige om. Men hvis du vil gøre noget godt for dig selv, så ånd ind gennem næsen.

Forskning viser nemlig, at det har en bred vifte af vigtige sundhedseffekter at ånde gennem næsen i stedet for gennem munden – ja, faktisk kan det blandt andet være en ekstra sikring mod at blive smittet med coronavirus eller andre vira og bakterier.