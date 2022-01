Søren Brostrøm: Flugten fra vagtarbejdet skal stoppes

Det skal være slut med, at særligt sygeplejersker, men også jordemødre og andre hospitalsansatte gør alt for at undgå den akutte patientkontakt ved at søge væk fra hospitalernes akutmodtagelser, medicinske og kirurgiske afdelinger.

For det medfører, at nogle af de mest syge borgere alt for ofte møder nyansat personale, der ofte har kort anciennitet. Dermed risikerer patienterne ikke at få den optimale faglige behandling og pleje og at der oftere sker fejl eller det medfører fordyrende dobbeltarbejde.