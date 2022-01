Træning virker lige så godt som operation ved alvorlig knæskade

Tusindvis af mennesker får hvert år meniskskader i deres knæ med smerter og store begrænsninger til følge. Det er en af de mest udbredte lidelser, som cirka 10.000 hvert år bliver opereret for. Det sker, til trods for at man reelt ikke ved, hvilken behandling det er bedst at tilbyde.

Praksis bygger i høj grad på erfaring og tradition, men nu har et dansk forskerteam fra Syddansk Universitet i samarbejde med en række ortopædkirurgiske afdelinger som de første i verden vist, at behandling i form af træning og uddannelse for yngre voksne i alderen 18-40 år virker lige så godt som operation.